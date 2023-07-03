Москва, 3 июля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» запускает новый пятый сезон экскурсий по фабрикам и заводам столицы. С 10 по 28 июля участники проекта смогут посетить 25 промышленных предприятий, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Овчинский: открылась регистрация на пятый сезон «Открой#Моспром»

«В течение трех недель для участников проекта проведут более 150 экскурсий и около 100 мастер-классов, познакомят с работой 25 промплощадок столицы», — заявил Овчинский. «Кроме того, продолжается серия онлайн-туров, уже сейчас к просмотру доступно четыре выпуска», — добавил он.

В новом сезоне проекта москвичи и гости российской столицы побывают на производствах лифтов, косметики, напитков, игровых наборов, обоев, часовых механизмов и других изделий. На мастер-классах участников проекта научат готовить кондитерские изделия и даже хлеб, которым космонавты питаются во время полета.

Также пройдут онлайн-мероприятия. Уже сейчас можно посмотреть, как собирают готовую квартиру на заводе «МонАрх» и разрабатывают перспективные модели насосного оборудования ЛГМ, а также узнать, что объединяет несколько десятков компаний легкой промышленности в отраслевом кластере «Кунцево» и где применяется продукция, изготавливаемая на производстве «Траяна».

Аудитория проекта «Открой#Моспром» превысила 11 млн участников. За пять лет существования проекта уже проведено более 2 тыс. экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов.

В этом году проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Так, сегодня у проекта уже семь наград.