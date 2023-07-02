Прага, 2 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Автор чешского издания Aktuálně возмутилась организованными в стране туристическими поездками в Россию. Журналистка Анна Догналова недоумевает, как можно поддерживать Украину и одновременно возить туристов в противостоящую ей страну.

Иван Шилов ИА REGNUM

После начала специальной военной операции России, Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан, находящихся на территории страны, вернуться домой. Ведомство также неоднократно предостерегало чехов от поездок в Россию, но туристов это не остановило.

«Вчера мы успешно пересекли польско-российскую границу, а сегодня уже наслаждаемся красотами Калининграда», — привело издание отзыв о поездке одного из них.

В свою очередь, владельцы бизнеса отвергают обвинения в поддержке России. Одна из организаторов поездок Луцие Винтерова заявила, что решение работать во время конфликта на Украине не означает, что она поддерживает происходящее.

«Мы не ездим «на чай» в Кремль, а отправляем людей узнавать другую страну, её памятники и достопримечательности», — сказала она.

По данным Ассоциации туроператоров Чешской Республики, ни одно другое турагентство страны не проводит поездок в Россию. Чтобы посетить страну, чехи пользуются рейсами из третьих стран, переходят границу пешком или на автомобиле. Визы туристы получают без ограничений. МИД Чехии не запретил поездки полностью, но призвал отдыхающих обдумать необходимость этого.

«Из-за обострившихся отношений на территории России ограничены возможности помочь туристам в случае каких-то неприятностей», — отметил представитель МИД Чехии Даниэл Драке.

Как сообщало ИА Регнум, туристов из России перестали пускать в Чехию в октябре 2022 года. Министр иностранных дел республики Ян Липавский заявил, что так страна решила ответить России на боевые действия на территории Украины. Позднее чешское правительство продлило срок ограничений до марта 2024 года.

Вскоре представители чешской туротрасли рассказали о «катастрофе» без российских туристов. По словам многих, кто задействован в сфере услуг, отсутствие русских означает отсутствие работы. При этом чехи удивляются, когда видят российских туристов, поскольку их очень трудно встретить после визовых ограничений.