Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Будущее, которое показал режиссёр Джеймс Кэмерон в фильме «Терминатор» о появлении искусственного интеллекта (ИИ), стало реальностью. Об этом заявил актёр Арнольд Шварценеггер на встрече с поклонниками в Лос-Анджелесе, сообщил журнал People.

Иван Шилов ИА Регнум Арнольд Шварценеггер

Он отметил, что многие боятся появления роботов с ИИ, что они обретут самосознание и победят человечество. По мнению актёра, в фильме 1984 года блестяще показали будущее, когда разработки по созданию этой технологии только начинали.

«Через десятилетия это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика. Это здесь сегодня», — сказал Шварценеггер.

Актёр сыграл главную роль киборга-убийцы из будущего в «Терминаторе», а также ещё в ряде фильмов франшизы. В мае 2013 года он заявил, что больше не будет играть роль робота. При этом Шварценеггер заявил, что эта тема, по его мнению, ещё не завершена. Он считает хорошими только три первых фильма про терминатора из будущего.

В июне 2023 года журнал The Week, ссылаясь на мнение сотен учёных и инженеров, заявил, что развитие ИИ может привести к уничтожению человечества в течение нескольких лет. Его опасность назвали сопоставимой с пандемией и ядерной войной. Учёные опасаются, что искусственный интеллект посчитает человечество угрозой для своих планов и спровоцирует мировую войну.