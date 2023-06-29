Лондон, 2 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Причиной взрыва батискафа «Титан» могли стать микротрещины, которые появились от давления воды при регулярных погружениях. Такую версию гибели глубоководного аппарата, который направлялся к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», выдвинул доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Zuma/TASS Батискаф «Титан»

«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — сказал он.

Кроме того, по его словам, вытянутая форма «Титана» могла увеличить внешнее давление. Грэм-Джонс отметил, что, несмотря на прочность и долговечность композитов, из которых сделали корпус батискафа, они также выходят из строя и делают это несколько иначе, чем другие материалы.

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман, в свою очередь, отметил, что в ходе каждой экспедиции в корпусе толщиной около 12 см формировались крошечные трещины. Поначалу они могли быть незаметными и незначительными, однако спустя время достигли предела — быстрого и неконтролируемого роста. Он сравнил этот процесс с многократным сгибанием и разгибанием проволоки, что приводит к её поломке.

Как сообщало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна менее чем через два часа после погружения. На борту находились пять человек: основатель OceanGate Expeditions (которому принадлежит батискаф) Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Раш, по свидетельству Fox News, два года назад признался на камеру, что «нарушил некоторые правила» при постройке подводной лодки «Титан».

Обломки «Титана» нашли через несколько дней в ходе поисков на глубине 3,8 тыс. метров. Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса аппарата произошло всего за долю миллисекунды, поэтому пассажиры не успели почувствовать боль.

Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин в беседе с ИА Регнум предположил, что причиной взрыва на «Титане» стали неисправные аккумуляторные батареи.

Экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа.