Екатеринбург, 2 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В Свердловской области после ссоры с мужем исчезла 18-летняя молодая мать. Как стало известно 2 июля, она могла уехать в другой регион на заработки.

Иван Шилов ИА Регнум

Местонахождение Анастасии Евдокимовой неизвестно с 21 июня. Девушка бесследно пропала после ссоры с мужем. Она оставила свой телефон, ушла к друзьям, некоторое время переписывалась с супругом с сотового друга, а затем перестала выходить на связь. Домой она не вернулась, у пары остался двухлетний сын.

«По оперативным сведениям, которыми располагают сыщики уголовного розыска ОВД Артемовского, у девушки может быть знакомая, проживающая в другом регионе страны. Она, по одной из версий, предложила девушке высокооплачиваемую работу», — заявил «КП» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По одной из версий, девушка могла уехать в другой город к подруге, которая предложила ей высокооплачиваемую работу. Но также правоохранители не исключают криминальную составляющую. Не исключается и версия причастности мужа, который занимался рукоприкладством в отношении девушки.

ИА Регнум сообщило 2 июля о пропаже в лесу в Хабаровском крае мужчины и его несовершеннолетней дочери. Поиски начались по запросу районного отдела МВД России, в который обратились родственники пропавших. По информации полицейских, в лес отправились мужчина 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения. В район пропажи выдвинулась дежурная смена сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС на технике высокой проходимости. Вместе со спасателями в операции участвуют полицейские.