Санкт-Петербург, 2 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Известного в Санкт-Петербурге фитнес-тренера и бодибилдера Александра Богатырёва обвинили в том, что он избил жену с детьми, а также угрожал полиции оружием. Об этом 2 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Фото: Соцсети Бодибилдер Александр Богатырёв

По информации журналистов, происшествие произошло прошлой ночью на улице Аврова. Зять бодибилдера обратился в полицию и сообщил, что спортсмен побил супругу и детей, выгнал их из дома и заперся в квартире.

Прибывшим на место правоохранителям жена бодибилдера рассказала, что её муж в неадекватном состоянии, а в квартире есть ружьё. Сотрудники полиции пытались убедить его отправиться с ними в участок, но бодибилдер отказался.

«Он оскорблял полицейских, а потом взял в руки металлическую ложку для обуви, которой попытался их ударить. После он попытался закрыть дверь, но в отношении него применили аэрозольный распылитель», — сообщил телеканалу источник.

Богатырёв также угрожал ружьём правоохранителям. Когда спортсмена убедили положить оружие, он стал разряжать его и бросать патроны в полицейских, попав одним из них в лицо. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в подмосковном Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр Каримов избил свою супругу. Ссора произошла из-за того, что она не оплатила мужу билет до Ташкента. Мужчину задержали правоохранители, а его жена попала в больницу с травмами.