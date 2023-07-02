Благовещенск, 2 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В Амурской области мужчина отметит перед судом за вымогательство у несовершеннолетней девочки фотографий интимного характера. Об этом 2 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, подозреваемый общался со школьницей по интернету и склонял её поделится своими откровенными фото.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте порнографических материалов. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По информации Telegram-канала Shot, задержанный ― сотрудник МЧС, который с недавнего времени начал встречаться с матерью 14-летней девочки.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня суд признал депутата Государственного собрания Республики Алтай виновным в изнасиловании подростка. По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней парламентарий совершил в конце 2019 года. В городе Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Ему назначили наказание в виде восьми с половиной лет в колонии строгого режима.

В одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку. О случившемся она рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

В городе Егорьевске Московской области задержали местного жителя за сексуальное насилие над детьми. По данным следствия, подозреваемый на протяжении года совершал в отношении пяти детей в возрасте 10–13 лет преступления взамен на деньги.