Вашингтон, 2 июля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Американские учёные смоделировали гипотетические последствия развития событий на планете с момента запуска ядерных ракет.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерное оружие

В соответствии с расчётами Future of Life Institute первыми пострадают электросети, командно-контрольные центры и ядерные пусковые установки. Целью ракет будут крупные города, что сразу же повлияет на функционирование военных объектов и затруднит восстановление.

Также ядерная атака спровоцирует огненные бури, следствием которых станет ядерная зима — выше облаков поднимется чёрный дым, а температура на планете понизится как минимум на 20 градусов. Согласно прогнозам учёных, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода. Статью об этом опубликовало 29 июня издание Time.

Ранее в КНДР обвинили США в приближении ядерной войны. Как сообщил в докладе Институт американских исследований при МИД КНДР, агрессия США повышает уровень военной напряжённости на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и ставит мир ближе к порогу ядерной войны. В докладе также отметили, что с избранием президентом Южной Кореи Юн Сок Ёля на территории страны беспрерывно проводились военные учения под управлением США, которые постепенно становились «всё более безрассудными».

В беседе с ИА Регнум 26 июня ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов поделился мнением, что когда МИД КНДР сообщает о «пороге ядерной войны», с одной стороны, руководство Северной Кореи чувствует тренд на повышение международной напряжённости, но, с другой стороны, чересчур сгущает краски. Эксперт также напомнил, что 25 июня была годовщина начала Корейской войны, что тоже послужило поводом для драматизации событий. В этот день в Пхеньяне в массовых манифестациях приняло участие более сотни тысяч трудящихся и студентов с лозунгами против американских империалистов.