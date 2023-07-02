Вашингтон, 2 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Военнослужащие сил противовоздушной обороны (ПВО) США испытывают большие перегрузки из-за недоукомплектованности и усиления их присутствия в мире. Об этом 2 июля сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, силы ПВО США стали одними из самых перегруженных, так как американские комплексы рассредоточены по всему миру, нацеленные на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Высокопоставленный армейский офицер ПВО генерал-лейтенант Дэн Карблер для описания ситуации привёл в пример слова одного из сержантов.

«Сэр, это простая, чистая математика. У нас больше задач, чем возможностей противовоздушной обороны», — процитировал генерал слова сержанта.

Карблер сообщил, что армейское командование распорядилось направить психологов к военнослужащим, обеспечивающим работу средств ПВО. Кроме того, для привлечения большего числа военных в этот род войск, в том числе для работы на комплексах Patriot, ввели бонусы в размере $47 500.

На телеканале сообщили, что одним из основных регионов, где присутствуют американские ПВО, стала Европа, так как там проводят обучение украинских военных. Кроме того, США усилили присутствие в Тихоокеанском регионе, готовясь к потенциальной войне с Китаем, и для сдерживания КНДР. Кроме того, американские ПВО есть на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года в США сообщили о проблеме с набором призывников в армию. По итогам года число подписавших контрактов было на 15 тыс. меньше запланированного, недобор составил почти 25%.

По мнению экспертов, это связано плохим состоянием здоровья молодого поколения, у многих ожирение и психологические проблемы. Также в стране снизилось число тех, у кого есть законченное среднее образование. Кроме того, среди молодёжи упал интерес к военной службе, общество отдалилось от армии. В Пентагоне также ранее сообщили, что лишь 23% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет пригодны к военной службе.