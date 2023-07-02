Краснодар, 2 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Около одного из военных аэродромов в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае упала ракета. Об этом 2 июля сообщил Telegram-канал «112».

Telegram-канал «112»

«Рядом с военным аэродромом в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае, предварительно, упала ракета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этого прогремел сильный взрыв, на месте которого образовалась воронка глубиной пять метров и диаметром 20 метров. В результате этого никто не пострадал.

Информацию в Telegram-канале подтвердил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — написал глава региона.

Причины ЧП выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что над территорией региона сбили беспилотник украинских войск самолётного типа. По его словам, дрон уничтожили средствами ПВО.

Позднее глава региона сообщил, что ВСУ два раза в течение дня 2 июля обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших.