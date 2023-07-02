Мелитополь, 2 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Украинские войска предприняли попытку атаки на ореховском направлении в Запорожской области и под прикрытием артиллерии дошли до первой линии российской обороны. Об этом 2 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил Рогов, в данный момент на ореховском направлении Запорожского фронта ведутся активные бои, в ходе которых активно работает артиллерия ВСУ.

«Под её прикрытием и при поддержке танков противник снова пошёл на штурмовые действия в районе Работино. Врагу удалось дойти до нашей первой линии обороны», — написал он.

Глава движения уточнил, что также обстрелы российских позиций ведут миномётные расчёты ВСУ, и добавил, что на участке в несколько сотен метров в российских окопах ведётся очень интенсивный бой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов написал, что украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. По его словам, оно может начаться в ближайшие дни. Глава движения уточнил, что ВСУ могут начать главный удар для прорыва на любом из участков фронта.

Позднее военный 85-й бригады группировки «Южная» с позывным Боцман сообщил, что украинские боевики у Белогоровки в ЛНР активно используют дроны. Он добавил, что также ВСУ используют противодронные приспособления, пытаясь спастись от российских беспилотников.