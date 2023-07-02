Луганск, 2 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Подразделения «Южной» группировки войск Вооружённых сил России начали бои за освобождение посёлка Белогоровка на территории ЛНР. Об этом 2 июля сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й бригады с позывным Варяг.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Идут интенсивные бои вблизи населённого пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — рассказал он журналистам.

Варяг сообщил, что российские бойцы постоянно проводят разведку и следят за действиями противника. Он отметил, что украинские подразделения в посёлке оснащены беспилотниками и системой радиоэлектронной борьбы, хорошо вооружены, но и с российской стороны обеспечение не хуже.

Ранее военнослужащий 85-й бригады группировки «Южная» с позывным Боцман сообщил, что удерживающие Белогоровку подразделения ВСУ очень активно используют беспилотники различного типа. У них есть дроны-камикадзе и большие БПЛА. Также украинские военные используют противодронное оборудование. Но российские бойцы находят способы, как это преодолевать.

Как сообщило 1 июля Минобороны, в районе Белогоровки и Артёмовска российские подразделения за стуки отразили 15 атак ВСУ. Днём ранее там отбили пять атак украинской армии.