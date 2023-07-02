Москва, 2 июля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Цена вторичного жилья в России увеличилась на 1% за месяц. Об этом 2 июля стало известно из данных сервисов по подбору недвижимости.

Известия/Константин Кокошкин

Средняя цена вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России выросла до 127,3 тыс. рублей за 1 кв. м. (0,7%). В целом российское вторичное жильё, согласно данным «Этажей», сейчас стоит 113,1 тыс. рублей за 1 кв. м, что составляет 0,5% роста по сравнению с прошедшим месяцем и 4,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По оценкам «Авито Недвижимости», средняя стоимость вторичной квартиры составляет 4,45 млн рублей, что на 1% выше июньского значения и 11% за год.

Согласно подсчётам «ЦИАН. Аналитики», на региональных рынках самый заметный рост цен на вторичное жильё в июле произошёл в Ростове-на-Дону, где ставка поднялась на 1,8% (113,8 тыс. рублей); в Омске — на 1,3% (95,8 тыс. рублей), в Сургуте и Саратове — чуть более чем на 1% (114,9 тыс. и 72,5 тыс. рублей соответственно). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддерживать спрос на рынке недвижимости. Глава государства отметил, что на рынке возникают дисбалансы и происходит «затоваривание», что приводит к сокращению объёмов строительства. Риски необходимо снизить и простимулировать долгосрочное развитие строительного рынка, считает российский лидер.