Симферополь, 2 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Два подростка, ехавшие на мопеде Honda Dio по дороге возле села Новозбурьевка Симферопольского района Крыма, погибли в результате лобового столкновения с внедорожником Land Rover. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба республиканского управления МВД в Telegram-канале.

МВД по Республике Крым

Авария произошла вечером 1 июня. Внедорожник при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, который двигался с выключенными фарами.

«В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли», — говорится в сообщении.

МВД по Республике Крым

В пресс-службе отметили, что автомобиль выполнял обгон на участке, где это не было запрещено. На место прибыли правоохранители, они выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года в Воронежской области мопед, на котором ехали 21-летний водитель и 16-летний подросток, в ночное время столкнулся с «Ладой-Приорой». Автомобиль в это время выехал на встречную полосу. Водитель мопеда погиб, а пассажира госпитализировали с травмами.