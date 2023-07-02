Киев, 2 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Временно исполняющего обязанности губернатора российской Запорожской области Евгения Балицкого следует незамедлительно лишить депутатского мандата в Запорожском облсовете. С таким требованием 2 июля выступило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Гавриил Григоров/РИА Новости Евгений Балицкий

В ведомстве выяснили, что, несмотря на заочно вынесенный в отношении Балицкого приговор, он до сих пор числится в реестрах как украинский депутат.

«Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остаётся с депутатским мандатом Запорожского областного совета», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Министерство назвало эту ситуацию позорной и в очередной раз потребовало лишить Балицкого депутатского мандата.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в офисе украинского генерального прокурора заявили, что врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого заочно осудят на Украине. Ему вменяется в вину посягательство на территориальную целостность страны. Обвинительный акт в отношении Балицкого направили в суд под процессуальным руководством подконтрольной киевскому режиму Запорожской областной прокуратуры.

Киев обвиняет Балицкого в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, проводил подготовку к референдуму по вопросу о воссоединении Запорожской области с Россией и подписал соответствующий договор.

29 июня украинский суд признал Балицкого виновным по двум статьям ― об участии в организации «незаконных референдумов» и об умышленных действиях, совершённых с целью изменения границ территории или границы Украины по предварительному сговору ― и заочно приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Киев итоги волеизъявления народа не признал и пытается вернуть территорию под юрисдикцию Украины.