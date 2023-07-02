Белград, 2 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 2 июля заявил о планах премьера непризнанного Косова Альбина Курти синхронизировать атаку на сербов с новой попыткой атаки Украины в зоне специальной военной операции, которая может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

«Ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях — Бахмута (украинское название Артёмовска), и другое — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад. Я не говорю здесь о том, что болею за кого-то, я просто думаю, что это произойдет», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Вучич уверен, что в тот же момент начнётся «наступательная операция» Курти на Косово, которая станет масштабнее, чем раньше. Сербский лидер заявил, что его оппонент сравнивает себя с президентом Украины Владимиром Зеленским и видит себя новым албанским лидером, который объединит все албанские земли.

Как ранее сообщало ИА Регнум, обстановка в Косово обострилась в конце мая, когда произошли столкновения проживающих в крае сербов с полицией. Жители нескольких городов, в которых преобладает сербское население, выступили против избрания мэрами косоваров и в ходе протестов попытались прорваться в их администрации. Протестующих атаковали натовские миротворцы, ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR). После этого в Косово прибыл турецкий спецназ.

Евросоюз на фоне этого решил приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косово. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что премьер Курти провалил попытки урегулировать конфликт, поэтому необходимо принять немедленные меры.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить антироссийские санкции. Он отметил, что считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о происходящем, и предложил гуманитарную помощь Киеву.