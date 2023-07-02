Дубна, Московская область, 2 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Житель подмосковной Дубны 1 июля выстрелил соседке в голову из-за того, что та под его окнами выгуливала собаку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл на улице Вавилова. Женщина выгуливала питомца во дворе своего многоэтажного дома. Конфликт начался, когда собака стала справлять нужду под окном одной из квартир. Её хозяин сделал женщине замечание.

«Она отреагировала на его слова грубо, и когда заходила в подъезд, сосед выскочил лестничную площадку и выстрелил в неё», — рассказал телеканалу источник.

Мужчина выстрелил соседке в голову из пневматического ружья. Женщина выжила, её госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в Москве член незарегистрированной политической партии «Свобода и народовластие» устроил стрельбу по прохожим из пейнтбольного ружья. Его задержали после обращения мужчины, в которого попал шарик. Против нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве.