Москва, 2 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Заявление полиции Франции о том, что с беспорядками надо покончить, применив силу к «диким полчищам», показывает, что декларируемая на Западе толерантность — мнимая, написала 2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Мария Захарова

Российский дипломат прокомментировала заявление профсоюзов полиции Франции о беспорядках, которые в стране продолжаются с 28 июня.

Alliance Police Nationale и Unsa Police заявили, что перед лицом «этих диких полчищ» нужно не просить о сохранении спокойствия, а силой добиваться порядка. Также полиция заявила, что как силовикам, так и большинству граждан страны надоело жить под диктатом «этих агрессивных меньшинств».

«Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, несовместимые с жизнью», — написала Захарова.

Она потребовала от французского МИД взять назад обвинения в адрес России, Китая и Ирана в отсутствии демократии. Французским властям следует зачитать самим себе «свои прошлые мемы». Представитель российского внешнеполитического ведомства пожелала Парижу удачи в этом деле словами: «Бон шанс!»

Во Франции в ходе беспорядков, которые вспыхнули после убийства 17-летнего араба полицейским в Нантере, пригороде Парижа, ежедневно задерживают сотни человек. За минувшую ночь в разных городах Франции задержали более 700 человек.

Как сообщало ИА Регнум, протестная активность перекинулась и в Швейцарию, в Лозанну — столицу франкоязычного кантона, где мигранты составляют более трети населения. Среди участников беспорядков, как во Франции, так и в Лозанне, много несовершеннолетних, пишут местные СМИ.