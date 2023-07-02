Токио, 2 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Группа американских истребителей F-22 прибыла на авиабазу Кадэна в Японии для участия в учениях. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

Zuma/TASS F-22

Американские F-22 примут участие в многонациональных военных учениях Northern Edge 2023-2, проходящих со 2 по 21 июля.

В манёврах примут участие тысячи военнослужащих, а также пять кораблей и более 150 военных самолетов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня атомная подводная лодка ВМС США с управляемыми ракетами впервые за шесть лет прибыла в Южную Корею. Субмарина пришла в военно-морскую южнокорейскую базу в порту Пусан. Она должна принять участие в учениях по проведению спецопераций для отработки ответа на возможные угрозы со стороны КНДР.