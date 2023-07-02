Украина, 2 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В районе посёлка Белогоровка в ЛНР украинские подразделения активно применяют беспилотники, сообщил военнослужащий 85-й бригады группировки «Южная» с позывным Боцман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очень активно используют. Есть и камикадзе-дроны, и большие типа «крыло», достаточно много встречается», — процитировало военного агентство РИА Новости.

Кроме того, ВСУ используют противодронные приспособления, стараясь обезопасить себя от российских беспилотников. По словам Боцмана, российские военные всегда находят способы обезвредить вражескую технику.

В сентябре 2022 года ВСУ оккупировали Белогоровку. 8 апреля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации группы украинских военных между Белогоровкой и Кременной.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая военный эксперт Андрей Марочко рассказал о том, что российские военные провели в Белогоровке успешные военные действия, прорвав оборону ВСУ на нескольких участках фронта.

1 июля Минобороны сообщило, что в районе Белогоровки и ещё пяти населённых пунктов российские военные отразили 15 атак ВСУ. 2 июля российские военные предложили находящимся в Белогоровке подразделениям ВСУ сложить оружие.