Нальчик, 2 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Житель села Чегем Второй в Кабардино-Балкарии (КБР) попытался сжечь религиозную литературу в мечети, находясь в неадекватном состоянии, под действием «внутреннего голоса». Об этом 2 июля сообщил глава администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов в Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В настоящее время лицо, совершившее поджог, задержано и свой поступок объясняет призывами «внутреннего голоса», — написал чиновник.

Борсов подчеркнул, что мужчина действовал не из религиозных побуждений. Поджог, который он устроил в мечети, оперативно потушили. В связи с инцидентом глава администрации провёл совещание с участием врио руководителя Духовного управления мусульман КБР Алимом Сижажевым и представителями общественности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года житель Волгограда сжёг Коран возле мечети. Мужчину задержали правоохранители. Он заявил, что ему поручили это сделать украинские спецслужбы, пообещав 10 тыс. рублей. Провокатор после акции записал видео и отправил сотруднику Службы безопасности Украины.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Задержанного поместили в СИЗО в Грозном.