Москва, 2 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину 2 июля перевели из больницы в реабилитационный центр. О её госпитализации стало известно 5 июня. В ходе неё актрисе диагностировали сердечную недостаточность.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Лидия Федосеева-Шукшина

«Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций», — процитировал ТАСС слова дочери актрисы.

Она отметила, что её мать находится в центре уже четвёртый день и всё это время специалисты постоянно проводят с ней занятия. Сообщается, что самочувствие Федосеевой-Шукшиной улучшается, она двигается, но с посторонней помощью. Восстановление идёт, добавила дочь артистки.

ИА Регнум 5 июня сообщало о госпитализации актрисы. На тот момент её дочь заявила, что она на плановом обследовании, и призвала не создавать вокруг этого информационный шум. При этом, по информации ряда Telegram-каналов, причиной госпитализации мог стать инсульт.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Она исполнила роли во множестве кинокартин, таких как «Они сражались за Родину», «Трын-трава», «Виват, гардемарины!», «12 стульев» и других. В 1984 году получила почётное звание «Народная артистка РСФСР».