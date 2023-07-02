Вашингтон, 2 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Профессор Высшей школы океанографии Род-Айлендского университета (США) Крис Роман считает, что причиной имплозии (взрыв, направленный внутрь) на батискафе «Титан» стали микротрещины в корпусе аппарата. Об этом он заявил агентству Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Он напомнил, что ранее батискаф два десятка раз опускался на глубину, что приводило к микроповреждениям корпуса толщиной 13 см. В конце концов повреждения накопились, обшивка начала расслаиваться.

«Это может быть небольшим и незаметным для начала, но вскоре станет критическим и приведёт к быстрому и неконтролируемому росту», — сказал профессор.

Роман также сравнил этот процесс со многократным сгибанием и разгибанием проволоки, что приводит к её поломке.

Как сообщало ИА Регнум, компания OceanGate Expeditions, организовавшая ставшее трагическим погружение «Титана» к «Титанику», продолжила приглашать на туры к затонувшему в Атлантике пароходу. Стоимость одного места в батискафе составляет $250 тыс.

«Титан» совершил последнее погружение 18 июня 2023 года. В аппарате были основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский акванавт Поль-Анри Наржоле и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с 19-летний сыном Сулейманом.

Связь с батискафом потеряли через 1 час 45 минут после того, как он ушёл под воду. Через несколько дней в ходе поисков на дне нашли обломки «Титана» на глубине 3,8 тыс. метров. 29 июня береговая охрана США заявила, что с глубины подняли обломки аппарата.

По мнению экспертов, батискаф взорвался мгновенно, пассажиры не успели почувствовать боль. Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин в беседе с ИА Регнум предположил, что причиной взрыва на «Титане» стали неисправные аккумуляторные батареи.