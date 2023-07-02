Москва, 2 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе по видеосвязи примет участие в саммите ШОС, сообщил 2 июля журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Важнейший саммит ШОС пройдёт на следующей неделе — на этот раз по телемосту», — заявил Зарубин.

Он добавил, что Путин на грядущей неделе также встретится в Кремле с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. Также президент проведёт совещание с правительством и с членами Совбеза.

График главы государства на следующей неделе насыщен различными мероприятиями, резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин объявил, что председатель КНР Си Цзиньпин 4 июля по видеосвязи примет участие в саммите ШОС. В этом году в организации председательствует Индия, поэтому Си Цзиньпина на саммит официально пригласил глава индийского правительства Нарендра Моди.

Предыдущий саммит Шанхайской организации сотрудничества, в которую кроме России, Китая и Индии, входят Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, прошёл в Самарканде 15–16 сентября 2022 года.