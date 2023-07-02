Минск, 2 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Белоруссии могут запретить физическим лицам совершать переводы между собой в криптовалютах. Соответствующий законопроект разрабатывает министерство внутренних дел республики. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Криптовалюта

Поводом для принятия таких мер стало то, что, как полагают в правоохранительном ведомстве, переводы в криптовалюте между физлицами, как правило, востребованы у мошенников.

«Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами», ― говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

При этом для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи Парка высоких технологий (специальный правовой режим для развития ИТ-бизнеса).

В ведомстве считают, что законопроект сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путём, и что мошенникам станет просто невыгодно работать в Белоруссии.

В МИД добавили, что с января текущего года в Белоруссии выявили 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их совокупный доход составил 22 млн белорусских рублей ($7,3 млн).

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году презент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты».

Указом предусмотрено формирование минским ПВТ реестра адресов виртуальных кошельков, использованных в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования.