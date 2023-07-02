Симферополь, 2 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Очередь из ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей со стороны Кубани по состоянию на 14:00 мск увеличилась до 8 км. Об этом 2 июля сообщил в Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Наталья Стрельцова Регнум

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 14:00 (совпадает с мск) пробка восемь километров», — написал он.

Лукашенко уточнил, что время ожидания в заторе в результате этого возросло до 5 часов, и утонил, что со стороны Крыма в это же время наблюдается пробка в 0,2 километра, время ожидания проезда в ней составляет 20 минут.

Как сообщало ИА Регнум, ранее минтранс увеличил количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани. В ведомстве заявили, что это будет способствовать тому, что очередь перед переправой перестанет расти.

До этого глава минтранса Крыма сообщил, что затор автомобилей у Крымского моста со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск возрос до 7 км. На тот момент пробки со стороны Крыма не наблюдалось.

До этого Николай Лукашенко заявил, что власти острова делают всё возможное для быстрого пропуска желающих проехать по мосту туристов. Также он извинился перед ними за возможные задержки при поездке в республику.