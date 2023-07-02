Канберра, 2 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В Австралии официально разрешили назначать для лечения некоторых психических заболеваний психоактивные вещества метилендиоксиметамфетамин [МДМА, или экстази] и псилоцибин, сообщил 2 июля телеканал Sky News Australia.

Иван Шилов ИА Регнум Австралия

Как сообщило Австралийское управление терапевтических товаров (TGA), Австралия стала первой страной, разрешившей психиатрам назначать медицинские психоделики пациентам. МДМА и псилоцибин пополнили список лекарственных средств, одобренных Управлением по терапевтическим товарам.

Экстази австралийским пациентом теперь разрешено назначать в случае посттравматического стрессового расстройства, а псилоцибин — при депрессии.

В Австралии о планах разрешить лечить этими психоделиками власти объявили ещё в феврале. Как отметил телеканал, нововведение стало неожиданностью для многих австралийских учёных.

Как заявил замглавы Центра исследований нейромедицины в Институте фармацевтических наук города Монаша Крис Лэнгмид, за последние 50 лет достижений в лечении стойких психических расстройств было очень мало.

Алкалоид псилоцибин, который содержится более чем в 200 видах грибов, в своё время разрешили назначать в качестве лекарства в американском штате Орегоне. В регионе в 2020 году проходил референдум на эту тему. 23 апреля 2023 года там выдали первые разрешения на выращивание псилоцибиновых грибов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в опубликованных результатах исследования организации Black Dog Institute сообщалось, что в Австралии за последние 14 лет в два раза вырос уровень депрессии среди девочек-подростков. Также отмечалось, что не на высоте находится психическое здоровье мальчиков и молодых мужчин.