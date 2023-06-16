Киев, 2 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина потеряла свой суверенитет и не сможет воевать, если Запад не будет её поддерживать и поставлять оружие, ― не более чем пустая болтовня. Об этом в интервью медиаконцерну Axel Springer заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Кулеба

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что уже устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам.

«Всё это просто бла-бла-бла», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством и урегулирование зависит не от киевских властей, а от решения США. Венгерский премьер-министр полагает, что стремление Киева одолеть Россию в конфликте неправильно, поскольку «это невозможно».

Позднее Орбан отметил, что продолжение финансовой помощи Украине со стороны ЕС также не поможет ВСУ одолеть российскую армию. Кроме того, он подчеркнул, что это вызовет затягивание конфликта и приведет к еще большим расходам из-за растущих разрушений.

В свою очередь Кулеба назвал высказывания Орбана о невозможности победы Украины над Россией «болтовнёй». Кулеба утверждает, что подобных заявлений становится меньше, когда ВСУ добиваются успеха на поле боя. Он также назвал «ерундой» все оценки, которые сходны с мнением Орбана. Министр добавил, что Киев якобы движется по пути успеха.