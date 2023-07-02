Гаага, Белоруссия, 2 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вандалы совершили в ночь на 2 июля нападение на посольство Белоруссии в Гааге, нанеся на его здание черные и красные надписи и выбив стёкла в нескольких окнах.

EPA/ТАСС

Как сообщило РИА Новости, нападение произошло в ночь на 2 июля, и сейчас сотрудники посольства отмывают стены.

Также указывается, что, по словам одного из сотрудников дипмиссии, полицейские ведут расследование инцидента, задержали подозреваемого.

Уточняется, что посольство Белоруссии в Нидерландах отказалось официально комментировать этот инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 апреля на 1 мая вандалы забросили взрывное шумовое устройство на территорию российского консульства в Мариенхамне. В связи с произошедшим Россия направила Финляндии ноту протеста с требованием принять соответствующие меры.