Курск, 2 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В результате обстрела Глушковского района Курской области со стороны украинской армии деревня Елизаветовка осталась без электричества. Об этом 2 июля сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

РИА Новости

«Глушковский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилётов», — сказал он.

Старовойт уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений, но деревня из-за обстрела ВСУ осталась без электроснабжения.

Глава региона пообещал, что, когда будет безопасно, ремонтные бригады начнут восстанавливать сеть.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ночь на 2 июля ВСУ выпустили по территории Херсонской области в общей сложности 26 снарядов. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Крынки и Васильевка.

До этого стало известно, что украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Владимировка.