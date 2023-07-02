Киев, 2 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Этим летом жителям Украины стоит уехать из страны, так как осенью ожидается обострение конфликта с Россией. Об этом 2 июля заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регрум

«Уезжайте в другие страны. Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — сказал он.

Соскин также рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому заключить соглашение с Россией о перемирии, так как, по его мнению, оно сейчас нужно киевским властям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года, о котором ранее говорил Зеленский как об одном из условий начала мирных переговоров, может означать возвращение к единому с Россией государству. Он напомнил, что 11 из 12 месяцев 1991 года Украина находилась в составе Советского Союза.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что требование киевских властей о границах Украины 1991 года бессмысленно, так как исторически она является частью России. Он уточнил, что Украина возникла благодаря основателю СССР Владимиру Ленину, но уже стала мифической несуществующей страной, как Земля Санникова в Северном Ледовитом океане, которую так и не нашли учёные.