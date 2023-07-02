Мелитополь, 2 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российские бойцы в Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом 2 июля сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Известия/Алексей Рамм

«Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области», — сообщил он.

Рогов рассказал, что в ходе боя российские подразделения уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ, несколько пикапов, три бронемашины и другую технику украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов сообщил, что ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. По его прогнозу, это может начаться в ближайшие дни.

Рогов рассказал, что украинские подразделения регулярно проводят манёвры вдоль всей линии фронта, пытаясь запутать разведку российской армии, перебрасывают войска. Он считает, что атаки нужно ожидать на любом направлении от Времевского выступа до васильевского направления.