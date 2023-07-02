Москва, 2 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Средства ПВО российских войск сбили штурмовик СУ-25 воздушных сил Украины в Запорожской области. Об этом 2 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный отметил, что также за это время средства ПВО перехватили четыре снаряда реактивных систем залпового огня и уничтожили 14 дронов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в небе на регионом российскими средствами ПВО был сбит украинский дрон самолётного типа. Глава области отметил, что данных о пострадавших в результате этого на данный момент нет.

Также 1 июля Конашенков рассказал, что силы ПВО ВС России перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО. По его словам, также удалось перехватить пять снарядов реактивных систем залпового огня.