Москва, 2 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В первом полугодии 2023 года россияне чаще всего путешествовали в Москву и Ереван. Об этом 2 июля говорится в исследовании сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Самым популярным российским городом оказалась Москва — поездки туда составили 31,5% всех заказов. За ней расположились Санкт-Петербург (11,9%) и Сочи (6,9%). Помимо этого, в пятёрку посещаемых городов также вошли Екатеринбург, Махачкала и Минеральные Воды. Вслед за ними в списке оказались Калининград, Казань, Уфа и Самара.

Первым в топе популярных зарубежных городов оказался Ереван (16,2% заказов). Вторым стал Стамбул (9,4%), третьим — Минск, куда летали 6,8% россиян. В списке также оказались Баку, Бишкек, Анталья, Ош, Дубай, Душанбе и Ташкент.

По сравнению с тем же периодом 2022 года, наиболее вырос спрос на Самару (+92,3%) и Екатеринбург (+31,1%), снизился на Санкт-Петербург (-4,1%). Минск прибавил в популярности в два раза, Анталья — на 55,2%, Дубай — на 25,0%, доля Стамбула снизилась на 20,3%.

Также, как сообщила со ссылкой на OneTwoTrip «Газета. Ru», за первое полугодие мужчины совершили поездки чаще женщин — они приобрели 52,9% всех проданных авиабилетов. При этом 79,5% россиян путешествовали без детей. Самой массовой группой стали путешественники в возрасте от 26 до 40 лет (40,5%).

Ранее ИА Регнум приводило слова губернатора Тверской области Игоря Рудени о том, что в 2022 году в его регионе выросло число туристов — область посетили более 2,6 млн человек. По его словам, за последние семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза. Продолжается развитие круизного туризма — в 2022 году число судозаходов на территорию региона увеличилось до 400, что означает до 80,7 тыс. туристов, прибывших именно водным путем.

Президент России Владимир Путин также ранее призвал развивать внутренний туризм в стране, обладающей для этого огромными перспективами. Глава государства отметил, что туриндустрия в России выходит на новый уровень и становится всё привлекательнее. Путин добавил, что в этой сфере реализуется множество разнообразных проектов, поэтому приезжают отдыхать всё больше туристов. Президент отметил, что обеспечение роста качества услуг — общая задача бизнеса и государства.