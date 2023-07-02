Вильнюс, 2 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Литовская полиция не собирается отказываться от проведения протестной акции против низкой оплаты труда и чрезмерной нагрузке на службе во время проведения саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе. Об этом 2 июля заявила глава профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене в эфире радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неподходящего времени для выражения своего мнения для полиции нет. Это не для нас стыдно протестовать в такой момент (в период проведения саммита НАТО — Прим. ред.)», — сказала она.

Катинене назвал позором для страны и её властей то, что полицейские получают за свою работу маленькую зарплату, и добавила, что это обстоятельство негативным образом отражается на мотивации правоохранителей.

Профсоюз сотрудников полиции Литвы ранее призвал своих членов начать акцию против существенно увеличившейся в последнее время нагрузке на службе и с требованием увеличить зарплату, а также увеличить финансирование медицинской реабилитации правоохранителей.

Ранее глава литовского МВД Агне Билотайте назвала планы полицейских по проведению протестной акции во время саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля, шантажом.