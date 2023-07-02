Прага, 2 июля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Гражданину Чехии Лукашу Пашкуляку предъявили обвинения за отправку в зону боевых действий в составе украинской армии без разрешения президента, сообщил 2 июля портал seznam. z.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

Обвиняемый не признал вины, утверждая, что власти не раз обещали в своих выступлениях освобождения от уголовной ответственности чехов, которые присоединятся к украинским войскам.

Также Пашкуляк заявил, что на Украине в зоне спецоперации не участвовал с оружием в руках в боевых действиях.

Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

В Чехии есть закон, согласно которому участвовать за рубежом в вооружённом конфликте гражданин может только с разрешения президента республики. Это касается в том числе и полувоенных иностранных формирований.

В мае прошлого года бывший на тот момент чешским президентом Милош Земан официально разрешил 103 гражданам Чехии вступить в ряды ВСУ. Позже, в июне, он отказал в аналогичной просьбе 127 согражданам — на основании отрицательной рекомендации полиции.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 1 июля, в Милане задержали участвовавшего в боевых действиях в Донбассе 29-летнего итальянца. Сообщалось, что он воевал против ВСУ с 2016 года, и сегодня его обвиняют в участии в нарушении территориальной целостности Украины.