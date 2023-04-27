Вашингтон, 2 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Новое жильё, построенное в разрушенном Вооружёнными силами Украины в ходе боевых действий Мариуполе, впечатлило американского журналиста Джексона Хинкла. Он отметил красоту возведённых в городе домов.

РИА Новости/Александр Сухов

«Путин построил красивые, бесплатные многоквартирные дома для пострадавших жителей Мариуполя», ― указал в сообщении в Twitter Хинкл.

При этом, на фоне созидательной роли России, он отметил бездействие Украины для своих городов.

«Что Украина принесла в Херсон и Харьков? Ничего, кроме Blackrock», — констатировал журналист.

Американская BlackRock Inc. ― крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями с управляемыми активами на сумму около $8 трлн долларов. В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал с международной финансовой компанией соглашение, согласно которому BlackRock будет консультировать министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны. При этом платить за услуги компании будет американская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, глава Мариуполя Олег Моргун заявил, что процесс восстановления города полностью завершат в течение трёх лёт. Он напомнил, что на данный момент ремонтно-восстановительные работы идут на 1,8 тысячи объектов Мариуполя.

В Мариуполе 2 мая прошла церемония запуска первого трамвайного маршрута. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше последовательно решать вопросы в новых регионах для их возвращения в нормальное русло.

Корреспондент французского радиовещательного издания Radio France Сильвен Тронше, побывавший в ДНР, назвал впечатляющими темпы и масштабы восстановления Мариуполя. Он указал на дорожную инфраструктуру, новые и красочные здания, отели для туристов. Журналист уверен, что у Мариуполя есть все шансы стать крупным морским курортом на берегу Азовского моря.

Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь 20 мая 2022 года. На расположенном в городе металлургическом комбинате «Азовсталь» удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих, многие из которых сдались в плен.