Украина, 2 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. На дне Днепра, обмелевшего после разрушения Каховской ГЭС, обнаружили старинную деревянную лодку, возраст которой может достигать 500 лет. Как стало известно 2 июля, находку обнаружили в районе острова Хортица на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской)

«Во время очередного обследования на ранее затопленном участке берега была обнаружена долблёная лодка, изготовленная из цельного ствола дуба длиной почти семь метров», — сообщил национальный заповедник «Хортица» в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее в этих местах уже находили подобные лодки X–XIV веков, их использовали местные рыбаки и перевозчики. Точную дату изготовления лодки определят после радиоуглеродного анализа.

Острова Хортица и Малая Хортица находятся в Запорожье. На Малой Хортице в XVI веке построили крепость, которая стала первым центром Запорожской сечи. В 1654 году запорожское казачество вошло в состав Русского государства на правах автономии.

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС, и вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Так последствия катастрофы стали более разрушительными.

Позднее министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил, что нацпарки после обмеления Каховского водохранилища и снижения уровня воды в Днепре превратились в пустыню. Он отметил, что площадь суши на их территории рискует увеличиться вдвое, что приведёт к риску засух и экстремальных погодных явлений.