Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Израиля собирается приобрести ещё 25 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба ведомства.

ТАСС/ EPA/ABIR SULTAN F-35

Отмечается, что Армия обороны Израиля собирается приобрести у США третью эскадрилью этих самолётов.

«Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общий парк этих истребителей в израильских ВВС возрастёт до 75 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая компания Lockheed Martin направила властям США запрос на сумму 38 миллиардов долларов для устранения неполадок, которые были выявлены в системе охлаждения двигателей истребителей F-35.

Также в конце апреля компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35. Общая сумма сделки составила 7,8 миллиарда долларов.

По информации агентства Bloomberg, сейчас F-35 является самым дорогостоящим в мире вооружением. Техническое обслуживание всего парка этих истребителей в ближайшие 77 лет обойдётся США в 1,3 триллиона долларов.