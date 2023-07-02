Санкт-Петербург, 2 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. У голкипера петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль. Об этом 2 июля сообщил Telegram-канал «112».

Пресс-служба СКА; ska.ru

Хоккеист оставил свой трёхлетний Hyundai Tucson стоимостью около трёх миллионов рублей на парковке на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге.

«Вчера утром спортсмен проснулся, выглянул в окно и не обнаружил машину на своём месте. Пришлось идти в полицию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после угона автомашину несколько раз фиксировали на улицах города камеры видеонаблюдения. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Сергею Иванову 19 лет, он перешёл в систему СКА в 2020 году. Выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе команд «СКА-Варяги» и «СКА-1946», а в 2022 году в первый раз сыграл в основном составе клуба. Хоккеист выиграл Кубок континента в составе петербургской команды.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня 55-летний нетрезвый мужчина в Якутске совершил угон автомобиль с двумя спящими в нём детьми. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Также в феврале текущего года с подземной парковки торгового центра в Москве угнали автомобиль, в бардачке которого мужчина в тайне от жены хранил почти 120 тыс. рублей. Он откладывал эти деньги на отпуск с супругой.