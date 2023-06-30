Вашингтон, 2 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Нехватка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger серьёзно подрывает боеспособность украинской армии. На сегодня эта одна из главных проблем контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

Global Look Press/ABACA/Keystone Press Agency

Военный аналитик Аллан Орр отметил в беседе с изданием, что у Запада для Украины «Стингеры», по сути, закончились. При этом, по его словам, Россия знает о возникшей проблеме и активно пользуется этим на поле боя.

«Это затруднило контрнаступление Украины, потому что без прикрытия с воздуха украинские войска не могут противостоять российским минам и артиллерии», ― пояснил эксперт.

Орр подчеркнул, что если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам. Он добавил, что без ПЗРК украинские военные становятся лёгкой добычей для российских ударных вертолётов на дистанциях, недоступных для стрельбы.

Чтобы реанимировать производство этих ПЗРК, Вашингтону приходится привлекать инженеров старше 70 лет, указал Орр.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине нужно больше вооружения для контрнаступления ― артиллерии, бронетехники, танков, сейчас его недостаточно. Он также добавил, что удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.

На нехватку боеприпасов, как снарядов, так и ракет крупного калибра, указал и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий их дефицит необходимо восполнить в самое ближайшее время.

Также, по его словам, ВСУ мешают «весьма ограниченные возможности авиации», серьёзная оборона и превосходящие число живой силы российской армии.

Кроме того, из-за износа и нехватки боеприпасов начали выходить из строя поставленные Западом артиллерийские орудия, которыми располагают Вооружённые силы Украины.