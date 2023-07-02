Уфа, 2 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля «Лада-Гранта» насмерть сбил двухлетнего ребёнка на автодороге в деревне Каракулево в Башкирии. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба ГИБДД республики.

Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Отмечается, что ДТП произошло 1 июля около 21:00 (20:00 мск) на 200-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка в деревне Каракулево, когда 59-летний водитель легковушки из Челябинской области наехал на двухлетнего ребёнка.

«В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение. Со слов водителя, ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

Также указывается, что освидетельствование показало, что водитель в момент наезда был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее при столкновения автомобиля Honda с микроавтобусом маршрутного такси в Иркутске пострадали четыре человека. ДТП произошло у остановки на пересечении улиц Безбокова и Бочкина.

Позднее стало известно, что в ночь на 2 июля в Октябрьском районе Волгоградской области двигавшийся на мотоцикле подросток сбил двоих пешеходов — 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. Все трое пострадали при аварии, их госпитализировали.