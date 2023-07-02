Донецк, 2 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Украинские военные готовятся к новой попытке прорыва обороны российской армии. Об этом 2 июля сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в Telegram-канале.

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

Как указал комбат, Киев не намерен ждать каких-то новых событий в России и ведёт подготовку к новой попытке глубокого прорыва обороны российских войск.

«По результатам анализа всех поступающих данных на орехово-положском направлении он сосредоточил до сорока батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов — Токмак», — написал он.

Ходаковский уточнил, что руководство ВСУ учитывает возможности нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов по скоплениям военных и поэтому, скорее всего, будет продолжать попытки ползучего наступления ограниченными силами до момента создания благоприятных условий для введения в действие основных резервов, предназначенных для броска вглубь российской территории.

«Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов — Каховское водохранилище тому свидетель», — заключил комбат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ведут подготовку ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. Он может начаться в ближайшие дни.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марк Милли признал, что контрнаступление украинской армии идёт медленнее, чем это ожидалось. Американский военный заявил, что его такая ситуация не удивляет, так как в реальности всё иначе, чем это предполагается в планах.

Позднее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают заявления о более медленном, чем ожидал коллективный Запад, контрнаступлении ВСУ.