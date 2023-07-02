Вашингтон, 2 июля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Стремление Соединённых Штатов отделиться от экономики Китая выглядит безрассудным. Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс, его слова 1 июля привело агентство Reuters.

По утверждению Бёрнса, Китай — это единственная в мире страна, стремящаяся изменить существующий мировой порядок, для чего она осуществляет наращивание своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощи.

Директор ЦРУ уточнил, что на сегодняшний день никто в мире не желает попасть в ситуацию зависимости в вопросе доступа к критически важным ресурсам и технологиям.

«Выход из ситуации состоит не в том, чтобы отделяться от такой экономики, как китайская, что будет безрассудно, а в том, чтобы разумно снизить риски и диверсифицировать [экономику], обеспечив устойчивые цепочки поставок, защитив наше технологическое преимущество и вложив средства в промышленные мощности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее будущий посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил, что в XXI веке центральный конфликт будет между Китаем и США. По этой причине он призвал европейцев сплотиться и встать на сторону Вашингтона. При этом Ламбсдорф отметил, что экономика ФРГ «отчасти слишком зависит» от Китая в ряде критических сфер.

До этого заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, мировому сообществу нужно разрешать конфликты путём диалога и консультаций. Он также призвал придерживаться в отношениях между странами многосторонности и инклюзивности, общаясь на принципах взаимной выгоды, взаимного уважения и независимости.