Лас-Вегас, США, 2 июля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов досрочно победил представителя США Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 76, проходившего в Лас-Вегасе.

Global Look Press/Louis Grasse/Keystone Press Agency Ринат Фахретдинов

Уже на первой минуте поединка российский спортсмен точным прямым ударом правой руки в челюсть отправил оппонента на пол канваса, а затем провёл ему удушающий приём. После этого рефери засчитал американцу поражение.

Эта победа стала 21-й для 31-летнего Фахретдинова в ММА при одном поражении. Для 30-летнего Ли это поражение стало восьмым при 19 выигранных схватках.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня американец Джаред Каннонье победил итальянского бойца Марвина Веттори на турнире UFC Вегас 75. Поединок продлился все пять раундов, и по его итогам судьи единогласно присудили победу спортсмену из США. Для Каннонье эта победа оказалась 17-й в ММА.