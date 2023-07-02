Волгоград, 2 июля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Двигавшийся на мотоцикле в Октябрьском районе Волгоградской области подросток в ночь на 2 июля сбил двоих пешеходов — 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба областного МВД.

Известия/Кристина Кормилицына

«15-летний водитель, управляя мотоциклом Racer, двигаясь по улице Центральной [поселка Октябрьский], совершил наезд на 13-летнюю и 17-летнего пешеходов», — говорится в сообщении.

Всех троих участников ДТП госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в центре Москвы мотоциклист нарушил правила, проехав на красный свет. В результате этого он столкнулся с легковым автомобилем и сбил пешехода. Байкера и прохожего с травмами доставили в больницу, водитель легковушки не пострадал.

Также 22 июня в районе Новой Москвы столкнулись мотоцикл и скутер. В результате происшествия погиб 14-летний подросток, ещё трое участников ДТП пострадали.