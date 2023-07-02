Туруханский район, Красноярский край, 2 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после гибели 17-летнего подростка около села Туруханск Красноярского края. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Уточняется, что 2 июля поступило сообщение о подростке, утонувшем во время купания на береговой линии реки Енисей у села Туруханск.

«По данному факту следственным отделом по Туруханскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, несовершеннолетний прибыл с матерью в село Туруханск посёлка Советская Речка и днём 1 июля ушёл погулять, после чего пришёл на берег Енисея.

«Находясь на берегу реки, несовершеннолетний пошёл купаться в курган (естественное углубление в гравийной косе с водой из реки Енисей, возникшее в результате падения уровня воды в реке) и утонул», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время массового заплыва на Волге. 57-летний мужчина принимал участие в заплыве на дистанции 2,2 км и начал тонуть примерно на её половине. Спасатели вытащили прокурора из воды и передали врачам, однако спасти его жизнь не удалось.