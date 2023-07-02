Минусинск, Красноярский край, 2 июля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Трое жителей города Минусинска Красноярского края погибли после обработки погреба серной шашкой, сообщили 2 июля в городской Единой диспетчерской службе.

Известия/Константин Кокошкин

В больницу Минусинска попал подросток 14 лет.

Погибшие — женщина и двое мужчин, которые обработали погреб от плесени и насекомых и после этого себя плохо почувствовали.

«Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трёх взрослых людей, ребёнок 14 лет госпитализирован», — сообщили в диспетчерской службе.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня четверо жителей Якутска, выпив жидкость бытового назначения, получили отравление вредными химическими веществами. Этот инцидент произошёл с пожилыми постояльцами частного пансионата.

Одна из пострадавших умерла (женщина 85 лет). СКР начал проверку после случившегося.