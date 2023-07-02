Херсон, 2 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Украинские войска в ночь на 2 июля выпустили по Новой Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области в общей сложности 26 снарядов. Об этом 2 июля рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

РИА Новости/Сергей Аверин

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», — процитировал представителя служб ТАСС.

Представитель экстренных служб добавил, что в настоящее время уточняются информация о жертвах среди мирных жителей и данные о полученных инфраструктурой разрушениях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 215 единиц боеприпасов. Под огонь украинских боевиков попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Владимировка.

В результате обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области 1 июля пострадали пятеро детей и один взрослый. Ещё один мирный житель погиб.