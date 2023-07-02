Симферополь, 2 июля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Образовавшаяся со стороны Краснодарского края очередь автомобилей у Крымского моста к 08:00 мск выросла до 6,5 км. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00: пробка до шести с половиной километров», — написал он.

Глава минтранса региона уточнил, что в связи с этим время ожидания до проезда через мост возросло до трёх часов, и добавил, что со стороны Крыма пробки из желающих проехать по мосту автомобилей нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 июля Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до пяти километров. Ранее размер этой автомобильной пробки возрос до девяти километров.

При этом со стороны Крыма в тот момент также наблюдался автомобильный затор, длина которого составляла 0,3 км со временем ожидания около 20 минут.